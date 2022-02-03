Москва, , 10:23 — REGNUM Ограничить финансовые спекуляции и запретить вывоз золота из России предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Для сохранения экономического суверенитета Миронов предложил ограничить финансовые спекуляции, ввести жесткий валютный контроль, установить запрет на вывоз золота и на размещение средств ФНБ и международных резервов в активах государств, которые вводят санкции в отношении России.

По его мнению, Россия должна «восстановить государственный суверенитет над Центробанком и выйти из ВТО».

«Повторю: либо мы наконец-то возьмем все рычаги управления отечественной экономикой в свои руки, либо рискуем оказаться в роли сторонних наблюдателей при ее развале», — убеждён Миронов.

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