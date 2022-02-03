В Госдуме предложили запретить вывоз золота и ограничить спекуляции
Москва, 3 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Ограничить финансовые спекуляции и запретить вывоз золота из России предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.
Для сохранения экономического суверенитета Миронов предложил ограничить финансовые спекуляции, ввести жесткий валютный контроль, установить запрет на вывоз золота и на размещение средств ФНБ и международных резервов в активах государств, которые вводят санкции в отношении России.
По его мнению, Россия должна «восстановить государственный суверенитет над Центробанком и выйти из ВТО».
«Повторю: либо мы наконец-то возьмем все рычаги управления отечественной экономикой в свои руки, либо рискуем оказаться в роли сторонних наблюдателей при ее развале», — убеждён Миронов.
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