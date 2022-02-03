Владикавказ, 3 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Строительство всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон» в Северной Осетии начнется в 2022 году. Первых гостей курорт должен принять в зимнем сезоне 2023−2024 года. На первом этапе будут работать 15 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. Также будет создан сноупарк, сервис-центр и автостоянки, проведено благоустройство, сообщили 3 февраля в пресс-службе главы РСО-Алании.

Gztslovo.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

В настоящее время финансирование инвесторами первого этапа строительства уже подтверждено, сообщил гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев. Подрядная организация начнет реализовывать проект в апреле 2022 года.

Общая стоимость строительства курорта «Мамисон» по проекту должна составить 19 млн рублей. Для его реализации создана особая экономическая зона. К 2025 году на курорте должны быть построены 41 км трасс для катания и пять канатных дорог, а к 2030 году — 73 км трасс, 18 подъемников и более 7 тыс. мест размещения. Ожидаемая мощность курорта с 2030 года составит до 700 туристов в год.

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