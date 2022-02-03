Луанда, , 13:45 — REGNUM Правительство Анголы опровергло информацию о наложении запрета на выезд из страны бывшего ангольского президента Хосе Эдуарда душ Сантуша. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

В сентябре прошлого года душ Сантуш вернулся в Луанду из Барселоны, где пребывал с 2019 года. Ранее на этой неделе испанский новостной портал опубликовал статью, в которой утверждается, что бывший глава Анголы получил запрет на выезд из Анголы. Кроме того, были сокращены денежные исчисления, выделенные на оказание ему медицинской помощи, из-за чего ангольскому президенту пришлось обратиться за помощью к главе Экваториальной Гвинеи для покрытия расходов на лечение. Министерство телекоммуникаций, информационных технологий и социальных коммуникаций южноафриканской страны назвало размещенные сообщения «ложными».

"С 2017 года президент Хозе Эдуарду душ Сантуш всегда имел возможность воспользоваться помощью государственных учреждений, на которую он имеет право по закону, как на территории, так и за пределами страны, где он на протяжении почти трех лет получал медицинскую помощь», — отметило министерство в своем заявлении, добавив, что бывшему главе государства не требуется чье-либо разрешение на выезд из страны.

Хосе душ Сантуш вступил в должность президента Анголы в 1979 году, сменив Антониу Агостиньо Нето, который правил Анголой в течение четырех лет после обретения независимости от Португалии в 1975 году. В 2017 году Жуан Лоуренсу сменил душ Сантуша на посту лидера Анголы, ознаменовав тем самым окончание 38-летнего срока его правления.

Вскоре после того, как душ Сантуш покинул пост президента, его сын Хосе Филомено душ Сантуш был арестован по обвинению в мошенничестве, а банковские счета его дочери Изабель душ Сантуш и его соратника Леопольдино ду Насименто были заморожены в рамках дела о расследовании украденных государственных средств.