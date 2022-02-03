Москва, , 10:22 — REGNUM Российская валюта остановила укрепление, наблюдавшееся в последние дни, не сумев стабилизироваться ниже 76 руб./доллар. Это связано, прежде всего, с внешними факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Склонность к рискам на финансовых рынках приостановилась. Доллар на Форекс также перестал показывать ослабление начала недели. Фондовые индексы вновь снижаются.

Нефтяные цены стабильны после того, как ОПЕК+ накануне сохранила квоты на повышение добычи на предыдущем уровне 400 тыс. барр./сутки. Котировки Brent остаются почти неизменными в районе $89 за баррель.

Сегодня, 3 февраля, для участников рынка будут важны данные о плане валютных интервенций Минфина на февраль. Предполагается, что будет объявлено об их сокращении до $550 млрд с $585,9 млрд. Это было бы позитивом для российской валюты.

Кроме того, будет обращено внимание на публикацию сведений о Международных резервах ЦБ РФ. Интересна станет и сегодняшняя информация о решениях Банка Англии и ЕЦБ, индексы деловой активности в США.

Но в целом день не предполагает сильной волатильности котировок. Они находятся в самой середине текущего технического диапазона 76−77 руб./доллар и, вероятно, сегодня не выйдут за его пределы», — полагает эксперт.

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