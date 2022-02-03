Тюмень, , 10:22 — REGNUM В Тюменской области прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице областного центра Ирине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жертва насилия с безутешной матерью Цитата из х/ф «Три девушки». Реж. Филиппа Лоуторп. 2017. Великобритания

Инцидент произошёл утром 2 февраля 2022 года. После пристального внимания главы региона Александра Моора к жестокому избиению женщины, следственный отдел УМВД России по Тюмени возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Принимаются меры к задержанию экс-сожителя пострадавшей.

Как выяснилось, сожитель ранее многократно избивал Ирину. По её словам, в полиции на её заявления не реагировали. Прокурор области в свою очередь инициировал проверку исполнения законодательства сотрудниками МВД при рассмотрении ранее поступавших от женщины сигналов о побоях.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Тюменской области Александр Моор вступился за тюменку Ирину, которую жестоко избил сожитель. Тему недопустимости и аморальности домашнего насилия глава региона 2 февраля обсудил со своими подписчиками в социальных сетях.

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