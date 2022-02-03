Сеул, , 10:21 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел 3 февраля телефонные переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе переговоров глава МИД Южной Кореи выразил глубокое разочарование и протест в связи с решением Токио включить бывшую шахту Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, игнорируя факт принудильной мобилизации корейских рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля правительство Японии приняло решение о направлении заявки на внесение бывшей шахты Садо в список ЮНЕСКО.

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Чон Ый Ён настоятельно призвал Токио выполнить обещание почтить память жертв принудительного труда в Информационном центре объектов промышленной революции Мэйдзи, включенных в список ЮНЕСКО в 2015 году.

Он также изложил позицию Сеула в отношении других спорных вопросов, включая слив воды с АЭС «Фукусима-1», экспортный контроль, компенсации жертвам принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

Между тем главы МИД Южной Кореи и Японии выразили глубокую обеспокоенность и сожаление в связи с запуском северокорейской баллистической ракеты, а также договорились продолжить сотрудничество с целью стабилизации ситуации на Корейском полуострове.