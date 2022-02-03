Саратов, 3 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В сельских населенных пунктах Саратовской области построят станции очистки воды. В 2022 году объем финансирования мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода» составит 392,8 млн рублей, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Hagerty R Очищенная вода

За счет выделенных средств планируется строительство станций очистки в воды в селах Красноармейское, Титоренко, Новая Терновка, Степное, Подстепное, Ленинское, Березовка и поселке Прилужный в Энгельсском районе. Проведут реконструкцию системы водоснабжения в поселке Северный в Хвалынском районе и селе Чернава в Ивантеевском районе. В поселке Пригородный и городе Петровске возведут станции обезжелезивания. В селе Новоантоновка Советского района наметили реконструкцию сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Всего в рамках проектах финансирование до 2024 года составит 2,4 млрд рублей. В первую очередь это касается развития сельских территорий. Однако многие районы пока не участвуют в его реализации. В связи с этим главам муниципалитетов и поселений следует более активно включаться в работу, так как финансирование ведется в заявительном порядке, подчеркнул Бусаргин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Поволжье планируют обеспечить качественной питьевой водой 95% населения, около 100 тыс. человек впервые получат доступ к централизованному водоотведению.

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