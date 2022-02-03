Москва, 3 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Отказаться от чрезмерно открытой и уязвимой экономики предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Пора брать инициативу в свои руки, не дожидаясь, пока эта система совершенно развалится, и мы окажемся под ее обломками. Никто не призывает отгораживаться от остального мира — это опасно, да и невозможно. Но нужно четко определить национальные интересы в экономической сфере и последовательно их отстаивать», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на звучащие на самом высоком уровне заявления о том, что высокая инфляция, слабый рубль, катастрофический отток капитала — плата за принадлежность России к «открытой экономике».

«Но тогда давайте договаривать до конца и признаем, что от подобной открытости выигрывает микроскопическая часть населения, а все прочие только теряют. И зачем в таком случае России нужна «открытая», а на самом деле уязвимая и зависимая экономика?! Тем более в условиях глобального кризиса, когда сильные норовят выжить за счет слабых», — рассуждает парламентарий.

Ситуацию усугубляют западные санкции, которые, разрушая трансграничные связи, наносят удар и без того порочной экономической модели, превратившей Россию в сырьевой придаток «цивилизованного мира», отметил Миронов.