Варшава, 3 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В польском еженедельнике Gazeta Polska опубликована статья «Польская православная церковь и деньги от Путина. Таинственный Фонд Росатома», в которой церковь обвиняется в «получении денег от России».

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Материал начинается с вопроса: Получает ли Польская автокефальная православная церковь деньги от российского фонда, основанного и финансируемого «Росатомом» и государственным ядерным концерном?

Журналисты издания утверждают, что в декабре 2021 года представители этого фонда якобы посетили высших сановников Польской автокефальной православной церкви, которая факт этих встреч держит в секрете, а Фонд Росатома «профинансировал», в частности, завершение строительства и отделки современной варшавской церкви Святой Софии Премудрости Божьей и документальный фильм с участием польских православных иерархов.

Примечательно, что несколько недель назад данное издание писало о том, что в последние месяцы Русская православная церковь «резко активизировала свою дипломатическую деятельность». «Особенно это касается государств, которые могут быть полезны в геополитической борьбе Москвы в отношении Украины», — говорится в материале.