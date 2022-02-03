Турочакский район, Алтай, , 10:15 — REGNUM Прокуратура организовала проверку информации о массовой вырубке кедра в Турочакском районе Республики Алтай. Данные об этом появились в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Кедр

При выявлении нарушений, как отмечается, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Портал «Новости Горного Алтая» цитирует письмо из села Бийка, в котором сообщается о массовых вырубках. По словам автора, в день вывозят от пяти грузовиков древесины.

«Наше село находится в орехово-промысловой зоне. Для многих в урожай, сбор кедровых шишек является источником дохода, для некоторых даже единственным. Если наш кедр вырубят, это лишит многих людей возможность заработать», — говорится в письме.