Брянск, 3 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В 2022 году на модернизацию пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области выделено 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области». В 70% школ питание организовано самостоятельно штатным персоналом, материально-техническая база пищеблоков всех типов соответствует санитарным требованиям.

В 2021 году на оснащение пищеблоков современным технологическим оборудованием было израсходовано 24,7 млн рублей из бюджета региона и семь миллионов рублей из бюджетов муниципальных районов, городских, муниципальных округов Брянской области.