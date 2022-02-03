Бразилиа, 3 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. За последние три года темпы вырубки амазонских лесов в Бразилии увеличились на 56,6%, говорится в исследовании Института экономических исследований Амазонии IPAM, опубликованном 2 февраля. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

lubasi Амазонка

Обезлесение начало ускоряться во второй половине 2018 года, когда президент Жаир Болсонару разрешил крупномасштабные вырубки для развития сельского хозяйства.

«С этого момента законодательные факторы привели к неустойчивости институтов, отвечающих за экологическую повестку, а также командных действий на федеральном уровне», — говорится в исследовании.

Наибольшие потери леса произошли на территориях, отнесенным к категории «непредназначенных для хозяйственной деятельности общественным лесам» — темпы вырубки там возросли на 85%.

По мнению исследователей, предотвратить прогрессирующую потерю леса можно только при введении широкого набора политических и экономических мер. План предотвращения обезлесения Амазонки, нацеленный на сокращение вырубок с 2004 года, был заморожен, как только Болсонару вступил в должность.