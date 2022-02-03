Ульяновск, 3 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовал чемпионат страны по художественной гимнастике с участием спортсменок из 37 регионов. Мероприятие такого масштаба проходит в регионе впервые, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анна Алябьева ИА REGNUM Упражнение с предметом (обруч)

Соревнования открылись 2 февраля и проходят в спорткомплексе «Татьяна-Арена». За статус чемпионки России будут бороться представительницы 37 регионов. Ульяновскую область представят шесть гимнасток.

Почётными гостями церемонии открытия соревнований стали судья международной категории Наталья Лащинская и олимпийская чемпионка Елена Шаламова.

Власти отмечают, что Ульяновск впервые принимает спортивное событие такого масштаба. Состязания проходят с учётом санитарно-эпидемических мер, в том числе зрительские трибуны разрешено заполнять только наполовину.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске впервые прошли соревнования по художественной гимнастике «Симбирская краса». В них приняли участие 300 гимнасток из 19 регионов страны, в том числе из десяти субъектов Поволжья.