Кызылорда, Казахстан, , 10:12 — REGNUM Сотрудники МВД Казахстана задержали в Кызыл-Орде шестерых человек, которых подозревают в ограблении в ходе беспорядков самого крупного в этом городе ломбарда. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба отдела управления криминальной полиции областного департамента Самат Искаков.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«В качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяты похищенные золотые изделия: 125 колец, 22 колье, семь браслетов и золотые часы в количестве трёх штук. Кроме того, изъят похищенный ими ноутбук», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, вернуть удалось часть похищенного. Ювелирные изделия были спрятаны на стройке. Задержанных обвиняют хищении товаров на 300 млн тенге или примерно на $700 тыс.

Расследование по данному делу продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Напомним, в Кызыл-Орде в начале января поддержали протесты, которые начались на западе Казахстана. Мирные акции вскоре переросли в беспорядки, как и в ряде других городов республики. Участники погромов атаковали отделения полиции, сожгли здание местной администрации, суда и офис правящей партии «Нур Отан».