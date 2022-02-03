Иркутск, , 10:10 — REGNUM Майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

Вот уже и сами энергетики заявили о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением.

Как пояснил директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов, жители региона массово устанавливают майнинговые фермы у себя дома и на дачах. Нагрузка на электросети растет, это приводит к частым аварийным отключениям.

В связи с тем, что граждане, занимающиеся добычей криптовалюты, фактически занимаются предпринимательской деятельностью, но платят за электричество по тарифам для населения, которые в четыре раза ниже коммерческих, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился в российское правительство с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, с развитием майнинга Иркутская область столкнулась не только с проблемой массового воровства электроэнергии. Правоохранители говорят о значительном росте краж оборудования для производства криптовалюты, а спасатели — о росте числа пожаров.

Вместе с тем, один из участников рынка — Антон N. в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отмечал, что если тарифы поднимут, доходность станет менее привлекательной. По его словам, уже сейчас курс упал, доходы стали ниже в два раза.

Читайте также: Майнинг для Иркутска: доходность станет менее привлекательной

Читайте также: В Приангарье с ростом числа майнинговых ферм выросла преступность

Читайте также: Майнеры значительно осложнили пожароопасную обстановку в Приангарье

Аналогичная ситуация в конце января 2022 года наблюдалась в Узбекистане, Киргизии и на юге Казахстана: массовое отключение электроэнергии там связывают с активным майнингом криптовалют.

Читайте также: Три страны СНГ остались без электричества. Майнинг подвёл?