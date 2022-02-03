София, , 10:09 — REGNUM В городе Пловдиве на юге Болгарии неизвестные лица совершили нападение на рейсовый автобус. Об этом 3 февраля сообщает БТВ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, инцидент произошел 2 февраля в 20:00 по местному времени (21:00 мск) в одном из городских спальных районов.

Хулиганы разбили несколько окон транспортного средства и попытались ворваться в его салон. Водителю автобуса удалось вывести машину на оживленный участок дороги и скрыться от злоумышленников.

Никто из находившихся в автобусе пассажиров не пострадал.

Ведется следствие.

Ранее в Пловдиве и его окрестностях были зафиксированы до 10 подобных хулиганских акций. Предполагается, что в ближайшее время основные маршруты городского транспорта будут патрулировать усиленные подразделения полиции.