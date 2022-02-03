Севастополь, 3 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Предоставление части государственных услуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ приостанавливается в Севастополе с 4 по 24 февраля, сообщили в пресс-службе правительства города. Решение принято в связи с ростом ковид-заболеваемости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По предварительной записи будут предоставляться неотложные госуслуги, это: государственная регистрация брака с уже назначенной датой, если регистрацию невозможно перенести на другой день; регистрация расторжения брака также с уже назначенной датой; регистрация смерти; регистрация рождения; оформление пособий на погребение — единовременного и социального; выдача, замена паспортов гражданина РФ и ряд других услуг.

Государственные услуги, которые могут предоставляться в электронном виде, будут оказываться исключительно таким образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе приняли новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В частности, работодателей обязали перевести на удаленный режим работы всех сотрудников старше 60 лет.