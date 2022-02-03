Париж, 3 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание Шенгенского совета. Об этом глава государства написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Чтобы лучше предвидеть кризисы и быстрее реагировать, а также лучше защищать наши внешние границы, я хотел бы создать Шенгенский совет», — заявил глава государства.

По словам президента, чтобы справиться с кризисами на внешних границах, необходимо реализовать европейскую платформу. Это позволит объединить все силы ЕС.

«Наши внешние границы разделены, наше общее пространство свободного передвижения должно быть сохранено: поэтому, как европейцы, мы должны эффективно и солидарно реагировать на вызовы», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация, сложившаяся на границе России с Украиной, стала темой телефонной беседы президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона.