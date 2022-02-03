Железногорск, Красноярский край, 3 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Железногорске Красноярского края перед судом предстанет предприниматель по обвинению в даче взятки руководителю городского управления образования. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Расследование дела против предпринимателя завершено. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

По версии следствия, с 2016 по 2019 год предприниматель передал бывшему руководителю управления образования взятку разными частями в общей сумме более 2,8 млн рублей. Взамен он рассчитывал получить помощь при участии в конкурсной процедуре для дальнейшего заключения с ним договоров на поставку продуктов питания в детсады Железногорска.

«При поступлении от образовательных учреждений претензий по качеству поставляемых продуктов руководитель управления незаконно бездействовал», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия не признал вину. На его недвижимое имущество наложен арест на сумму более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске заведующий кафедрой вуза предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений.

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