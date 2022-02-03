Самара, 3 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Движение некоторых троллейбусов приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий в Самаре. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба департамента транспорта городской администрации.

Kaluga-gov.ru Метель в Калуге

«В связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№6 и 16 по ул. Крупской», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что заявка на расчистку улицы уже поступила в работу.

Ранее сообщалось о том, что из-за неблагоприятных погодных условий от Красноглинского шоссе автобусы маршрутов №1,50,51 следуют до остановки «А/с Красная Глинка».

Сообщается, что из-за сильных снегопадов в Самаре все мобилизованы все профильные службы города. Улицы города будут расчищать от снега вручную сто дорожных рабочих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за метели ограничили движение на двух участках автотрассы.