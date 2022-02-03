Казань, 3 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Татарии 20 местных жителей в возрасте от 35 до 68 лет пойдут под суд за мошенничество с соцвыплатами. Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»), ч. 5 ст. 33, ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Посредничество в мошенничестве при получении выплат»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Godekan.com Уголовное дело

С декабря 2012 года по апрель 2020 года подозреваемые и неустановленные лица через посредника представили в территориальные подразделения регионального управления Пенсионного фонда России документы с заведомо недостоверными сведениями о состоянии здоровья и социальном статусе инвалида. Они необоснованно получали пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты. Общий ущерб государству составил более 7,2 млн рублей.

Посреднику избрана мера пресечения в виде запрета ряда действий, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд. В отношении неустановленных получателей соцвыплат уголовное дело выделили в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году жительница Дагестана обратилась к начальнику отдела с просьбой отправить ее на пенсию, хотя до наступления пенсионного возраста ей не хватало трех лет. Пользуясь правом доступа к электронным базам данных, чиновник внес сфальсифицированные сведения. Гражданка получила желаемое, а сотрудник ПФ — деньги за «работу».

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