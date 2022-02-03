Буниа, Конго, 3 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Боевики народного ополчения в ДРК убили 60 человек, большинство из которых — внутренне перемещенные лица, проживавшие в лагере для беженцев Саво, который расположен в провинции Итури на востоке страны. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

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Как сообщается, инцидент произошел в период в ночь с 1 на 2 февраля. Группы гражданского общества и свидетели происшествия отметили, что среди погибших есть дети и женщины. В результате нападения боевиков также были ранены 48 человек. До сих пор ведется подсчет лиц, пропавших без вести.

Предполагается, что нападение совершила группировка «Кодеко», ответственная за несколько массовых убийств в регионе. В последние месяцы 2021 года недалеко от лагеря беженцев Дродро около 60 перемещенных лиц были убиты ополченцами этой преступной организации.

Восточная часть ДРК на протяжении уже многих лет окутана вооруженными столкновениями. В начале текущего года в местной провинции Северное Киву погибло почти 40 конголезских военнослужащих в результате перестрелки с одной из повстанческих группировок.