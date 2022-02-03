Москва, 3 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Власти Москвы продлили программу ремонта подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Московской области до 2023, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Екатерина Калаева ИА REGNUM СНТ «Филатов луг»

По распоряжению мэра Москвы Сергей Собянин ежегодно с 2021 по 2023 год из столичного бюджета Подмосковью на ремонт подъездных дорог к СНТ будет выделяться по 1 млрд рублей.

В 2021 году отремонтирована 91 подъездная дорога в 16 муниципальных образованиях Московской области. Улучшена транспортная доступность для 94 тыс. садоводов, в том числе для 61 тыс. москвичей в 229 СНТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км.

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