* талибов — запрещённая в России организация

Страсбург, Франция, , 10:03 — REGNUM Зарифа Гаффари, бывший мэр города Майданшахр (административный центр афганской провинции Вардак) и кандидат на соискание премии имени Сахарова Европарламента, раскритиковала страны Запада за то, что они не оказывают давления на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Выступая на встрече, посвященной Дню афганских женщин в Европейском парламенте, она сослалась на встречу в Осло и сказала, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не следует давать возможностей для манёвра. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Гаффари напомнила о переговорах в Дохе между Соединёнными Штатами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказала: «Не получив гарантий от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вы доверяли им и доверяете до сих пор».

Назвав приглашение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на саммит в Осло «ошибкой» Европейского союза, она сказала, что радикалы не заплатили никакой цены за предоставленные возможности.

«Вместо того, чтобы оказывать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привлекать их к ответственности, почему вы даете им так много возможностей? — спросила Гаффари на специальной сессии Европарламента. — [Это] является косвенной поддержкой терроризма».

Она сказала, что понимает критичность ситуации в Афганистане и что её слова не означают, что афганский народ надо оставить в таком положении. Но необходимо защищать интересы афганского народа, используя правильный подход к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнула Гаффари.

Она также раскритиковала предыдущие правительства Афганистана, заявив, что «права женщин были инструментом для отмывания денег, запросов международной поддержки и лозунгами для сбора голосов женщин в течение последних 20 лет».

Бывший мэр Майданшахра стала финалистом премии имени Сахарова Европарламента. Ранее она получила награду Brave Woman Award от Государственного департамента США.

В прошлом году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили полковника Абдул Васе Гаффари, отца Зарифы Гаффари. В начале 2021 года на Зарифу также напали неизвестные вооружённые люди, но она не пострадала.