Ярославль, , 10:03 — REGNUM В девятой больнице Ярославля вновь открывается ковид-отделение. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Приемный покой 9ой больницы Yarregion.ru

Инфекционные койки вновь открыты в одном из корпусов больницы на Тутаевском шоссе и готовы принять 120 пациентов с COVID-19. Ковид-отделение в больнице №9 работало с осени 2020 года и было закрыто в декабре 2021го. Однако спустя месяц в связи с ростом заболеваемости корпус пришлось вновь переоборудовать.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что в регионе для лечения пациентов с COVID-19 задействовано 23 лечебных учреждения. Если в начале недели были развернуто 1875 коек, то теперь их количество выросло до 2 211. По состоянию на 03 февраля 2022 года занята 1 731 койка.

По статистике федерального оперштаба за последние 3 дня в ярославские больницы с ковидом госпитализировали 443 ярославца.

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