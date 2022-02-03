Варшава, , 10:02 — REGNUM Заместитель председателя Совета Министров Польши, председатель правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время выступления в правительстве заявил, что «из-за посещения Белоруссии председатель польской Верховной контрольной палаты Мариан Банась лишил свое ведомство атрибутов госучреждения». Об этом сообщает Polskie Radio.

Ярослав Качиньский Aargambit

Качиньский учтонил, что поездка делегации Верховной контрольной палаты во главе с Бенасем в Белоруссию «легла тенью не только на этом учреждении, но и на всей Польше».

Речь идет о декабрьской поездке группы представителей ведомства на встречу с представителями Комитета госконтроля Белоруссии.

По словам Мариана Банася, целью поездки было создание рабочей группы инспекторов для проведения параллельной инспекции в Беловежской пуще с участием представителей ЮНЕСКО.