Качиньский раскритиковал чиновника за поездку в Белоруссию
Варшава, 3 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Министров Польши, председатель правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время выступления в правительстве заявил, что «из-за посещения Белоруссии председатель польской Верховной контрольной палаты Мариан Банась лишил свое ведомство атрибутов госучреждения». Об этом сообщает Polskie Radio.
Качиньский учтонил, что поездка делегации Верховной контрольной палаты во главе с Бенасем в Белоруссию «легла тенью не только на этом учреждении, но и на всей Польше».
Речь идет о декабрьской поездке группы представителей ведомства на встречу с представителями Комитета госконтроля Белоруссии.
По словам Мариана Банася, целью поездки было создание рабочей группы инспекторов для проведения параллельной инспекции в Беловежской пуще с участием представителей ЮНЕСКО.