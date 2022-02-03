Якутск, , 10:12 — REGNUM В правительстве Якутии произошли кадровые перестановки. Свои кресла по указу главы региона Айсена Николаева покинули два министра, сообщил 3 февраля руководитель региона в своём телеграм-канале.

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В отставку отправлена министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких и глава ведомства, курировавшего физическую культуру и спорт, Иннокентий Григорьев. Они уволены по своей инициативе.

Заместитель министерства физической культуры и спорта Леонид Спиридонов назначен руководителем ведомства. Исполнять обязанности главы минпредпринимательства будет Максим Карбушев.

Зампредседателя Государственного комитета по ценовой политике Галина Служаева покинула своё место в связи с переходом на другую работу, её кресло займёт Саргылана Матвеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, и это станет поводом для серьёзных кадровые перестановок, заявлял Айсен Николаев в сентябре 2021 года. С тех пор в республике поменяли министра здравоохранения, образования, экологии и лесного хозяйства, а также руководителя администрации главы и правительства республики.