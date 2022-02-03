Москва, 3 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на смешанную эстафету на Олимпийских игр в Пекине. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Götz A. Primke Биатлон

В смешанной эстафете примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка пройдёт 5 февраля в 12:00 (мск).

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград.