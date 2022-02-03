Занзибар, Танзания, , 13:46 — REGNUM Президент Занзибара Хусейн Али Мвини заявил об изменении политического курса развития туризма. Правительство теперь будет сосредоточено не на увеличении количества туристов, а на улучшении качества отдыха для привлечения состоятельных путешественников. Об этом пишет новостное издания HabariLeo.

Выступая на пресс-конференции, Мвиньи сообщил, что в 2020 году Занзибар принял более 500 тыс. туристов, принеся в бюджет островной части Объединенной республики Танзании (ОРТ) 426 млн долл. На туризм пришлось 82% занзибарских прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Это привело к тому, что на островах ежегодно строится в среднем десять новых отелей стоимостью 30 млн долл. каждый.

По данным Ассоциации отелей Занзибара, сумма, которую среднестатистический турист ежедневно тратит на островах, увеличилась за последние пять лет с 80 до 206 долл. Глава Занзибара считает, что ситуация может стать еще лучше при смене политического курса.

Мвиньи рассказал, что занзибарское правительство приняло решено сдавать в аренду богатым туристам небольшие острова. За последнее время доход с аренды десяти островов составил 15 млн долл. В настоящее время сдается около 20 островов.

«Наши усилия, как ожидается, привлекут пусть и малое количество туристов, но готовых тратить деньги, вместо того, чтобы зазывать большое число приезжих, которые не тратят деньги, а только наносят вред окружающей среде», — подчеркнул президент Занзибара.