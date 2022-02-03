Краснодар, , 10:00 — REGNUM Дополнительные силы МЧС России для борьбы с последствиями подтопления направлены в Северский район Краснодарского края, где действует режим ЧС. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе МЧС России.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общей сложности, по данным МЧС, на территории Краснодарского края подтоплено 909 придомовых территорий, 281 домовладение в 18 населённых пунктах.

Так, в Славянском районе подтоплено 735 придомовых территорий, 279 домовладений. Спасатели откачали уже более 645 тыс. кубометров воды, расчистили и углубили магистральные каналы протяженностью 10 км. В пяти населенных пунктах Северского района подтоплено 87 придомовых территорий и два домовладения. В станице Северской оборудовано 970 метров обводных каналов. На ликвидации последствий подтоплений в районах Кубани работают 566 человек и 241 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 февраля режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями введен в Северском, Славянском и Красноармейском районах Краснодарского края.