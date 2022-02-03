Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ростовской области за неделю с 24 по 30 января зарегистрировано 41 681 случай заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 120,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Болезнь настигла

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Так, среди лиц в возрасте старше 15 лет превышение эпидемического порога составляет 221,2%, а среди детей в возрасте 7−14 лет — 59,2%.

В санитарном ведомстве уточнили, что эпидпорог превышен в том числе и в Ростове-на-Дону — на 264,4%. В возрастной группе от 15 лет показатель составил 565%, среди детей от семи до 14 лет — 118,1%.