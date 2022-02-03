Ташкент, 3 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения системы обращения с отходами и экологической обстановки, а также актуальным задачам реализации общенационального проекта «Яшил макон» (Зеленое пространство). Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«На совещании объявлено о начале с 1 марта национального мероприятия «Зеленый год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президентом страны отмечена важность подбора саженцев, подходящих климату каждого региона, нетребовательных к воде, увеличения количества питомников для их заготовки. Государственному комитету лесного хозяйства поручено безвозмездно раздать населению 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев, Комитету по автомобильным дорогам — организовать защитные насаждения вдоль дорог международного и республиканского значения.

Отмечается, что ответственным ведомствам также поручено наладить работу мобильных экологических патрулей с охватом всех районов и городов.