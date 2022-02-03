Чебоксары, 3 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении двух подростков из Нижнего Новгорода, которых обвиняют в краже денег со счёта восьми человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Под уголовное преследование попали двое нижегородцев: 15-летний подросток и его 16-летний друг. Следствие полагает, что ноября 2020 года по февраль 2021 года они находили в интернете частные объявления о продаже различных товаров, после чего через мессенджеры вели переписку с продавцами под видом покупателей.

«Они направляли ссылки на фишинговые сайты, получая доступ к конфиденциальным данным банковских карт пользователей и их денежным средствам», — говорится в сообщении.

Ведомством установлены восемь потерпевших из различных регионов страны, в том числе из Чувашии. Ущерб оценивается в 26 тыс. рублей. В СУ СКР отмечают, что несовершеннолетние признали вину и полностью возместили ущерб потерпевшим.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Дело рассмотрит Ленинский районный суд Чебоксар.

В учебное заведение, где учатся фигуранты уголовного дела, внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Канаше передано в суд по аналогичное статье уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. По версии правоохранителей, он нашёл в парке утерянную сверстником банковскую карту и совершил с неё девять покупок.

Подробнее: Подростка в Чувашии обвинили в краже денег у сверстника