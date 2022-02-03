Додома, 3 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) привлекло и вложило более одного млрд долл. на закупку лекарственных средств для лечения забытых тропических болезней в Танзании. Об этом сообщила директор USAID Кейт Сомвонгсири во время мероприятия, посвященного Международному дню забытых тропических болезней, пишет новостное издание HabariLeo.

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По словам Сомвонгсири, правительство США при сотрудничестве с правительством Танзании стремится к достижению ликвидации редких тропических заболеваний посредством реализации трех программ.

«Мы рады, что наши программы помогли правительству Танзании добиться существенного прогресса в борьбе с забытыми тропическими болезнями, — отметила она. — USAID вложило значительные средства в танзанийские программы здравоохранения. Продвижение устойчивого развития является важнейшим приоритетом для нас во всем мире. Мы гордимся тем, что способствуем реализации усилий правительства Танзании и местных общин, направленных на обеспечение устойчивости мер реагирования на редкие тропические болезни».

Сомвонгсири также рассказала, что важной вехой на пути борьбе с заболеваниями стало принятие двух документов по их контролю и ликвидации. Кроме того, как утверждается, лечение редких болезней теперь доступно на 73% всей территории страны. В сумме было доставлено более 272 млн препаратов. В настоящее время основное внимание уделяется борьбе с лимфатическим филяриозом и онхоцеркозом.