В Госдуме предложили ввести лицензирование для коучей
Москва, 3 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов просит вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития.
Иван Шилов ИА REGNUM
Госдума
«Поднял тему необходимости лицензирования деятельности коучей, бизнес-тренеров и других специалистов и не только. Кто они? Какие услуги оказывают? Образовательные или консультационные?» — отметил Чернышов в телеграм-канале.
По его убеждению, если тренеры и коучи занимаются образованием, то их деятельность должна быть лицензированной.
«Это будет своеобразной гарантией от мошенничества. Долой «инфоцыган»!» — подчеркнул парламентарий.
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