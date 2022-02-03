Москва, 3 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов просит вице-премьера Дмитрия Чернышенко поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Поднял тему необходимости лицензирования деятельности коучей, бизнес-тренеров и других специалистов и не только. Кто они? Какие услуги оказывают? Образовательные или консультационные?» — отметил Чернышов в телеграм-канале.

По его убеждению, если тренеры и коучи занимаются образованием, то их деятельность должна быть лицензированной.

«Это будет своеобразной гарантией от мошенничества. Долой «инфоцыган»!» — подчеркнул парламентарий.

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