Самара, , 09:57 — REGNUM Сотрудника медицинского учреждения обвинили в совершении преступлений при оформлении сертификатов о вакцинации в Самаре. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года обвиняемый врач-терапевт участкового отделения медучреждения г. Самары получил более 50 тысяч рублей за внесение в информационную систему недостоверных сведений о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19 при фактическом отсутствии профилактических прививок.

«На основании указанных сведений в медицинские сертификаты вносились данные о прохождении вакцинации, не соответствующие действительности. Денежные средства обвиняемый получал как лично, так и путем безналичных перечислений на банковскую карту, находящуюся в его распоряжении», — говорится в сообщении.

В материалах дела указано, что следователи выявили десять эпизодов подобной преступной деятельности фигуранта уголовного дела.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и мелкого взяточничества. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.