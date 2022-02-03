Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Из-за ухудшения эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге налоговые инспекции приостановили очный приём посетителей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе городского Центра развития и поддержки предпринимательства.

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Налогоплательщики не смогут посетить межрайонные инспекции в течение неопределённого времени. Запросы, обращения, декларации и иные документы можно будет направить в органы с помощью телекоммуникационных каналов, это будет также доступно в личном кабинете профильных интернет-сервисов или по почте. При этом получение электронной подписи в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу будет осуществляться по-прежнему в установленном режиме.

Напомним, в Петербурге фиксируют увеличение заболеваемости. За сутки в городе госпитализировали 904 человека. В Санкт-Петербурге выявили 19 234 случая заболевания ковидом.