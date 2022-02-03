Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге дополнительно развернули 95 коек для госпитализации заболевших COVID-19 детей, а также 640 коек для взрослых пациентов с ковидом. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

ИА REGNUM Пустые койки в «Ленэкспо»

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Так, на на прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в детской городской больнице №22 в Колпино и 35 детских инфекционных коек в Педиатрическом университете.

«С 3 февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в городской больнице №20, а также 100 инфекционных коек в павильоне №7 «Ленэкспо», — уточнили в комздраве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество находящихся под медицинским наблюдением пациентов в Петербурге ОРВИ, подозрением на СOVID-19 или уже подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 250 тысяч человек. Вместе с тем, доля тяжелых больных в стационарах, принимающих пациентов с ковидом, снизилась до 17%.