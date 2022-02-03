Воронеж, 3 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Причиной огромных очередей в поликлиниках Воронежа стал рост нагрузки на амбулаторное звено, об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона вечером 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Обращение в поликлиники на прием к врачу выросло в два — три раза. Также выросло и количество обращений для вызова врача на дом (в некоторых поликлиниках отмечается рост в девять раз). Медицинские работники также заболевают новой коронавирусной инфекций: почти 20% сотрудников находятся на больничном листе», — говорится в сообщении департамента.

Для помощи терапевтам привлекаются специалисты даже из стоматологических поликлиник, более 140 врачей и 160 средних медработников заканчивают специальное обучение для оказания первичной помощи пациентам с COVID-19.

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В Воронеже открыто пять центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19, до конца недели планируется открыть ещё шесть таких центров.

Как сообщало ИА REGNUM, воронежцы в соцсетях жалуются на огромные очереди в поликлиники — ожидание занимает по несколько часов.