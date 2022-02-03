В Воронежской области около 20% медиков находятся на больничном
Воронеж, 3 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Причиной огромных очередей в поликлиниках Воронежа стал рост нагрузки на амбулаторное звено, об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона вечером 2 февраля.
Для помощи терапевтам привлекаются специалисты даже из стоматологических поликлиник, более 140 врачей и 160 средних медработников заканчивают специальное обучение для оказания первичной помощи пациентам с COVID-19.
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В Воронеже открыто пять центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19, до конца недели планируется открыть ещё шесть таких центров.
Как сообщало ИА REGNUM, воронежцы в соцсетях жалуются на огромные очереди в поликлиники — ожидание занимает по несколько часов.