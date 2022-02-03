Киншаса, , 13:47 — REGNUM 26 человек погибли в ДРК от удара электрического тока, вызванного падением силового кабеля на рынке, расположенного неподалеку от столицы страны города Киншаса. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Высоковольтный кабель оборвался и упал на здания и людей, находившихся на рынке. Известно, что большинство пострадавших — женщины-владельцы местных торговых точек.

Причина обрыва кабеля питания до сих пор не была установлена. Национальная электроэнергетическая компания в ДРК предположила, что к падению кабеля привела молния, ударившая по нему.

«Кабель оборвался, а его конец упал в канаву, полную воды после утреннего дождя», — сообщил представитель правительства провинции Киншаса Чарльз Мбутаманту, добавив, что расследование инцидента продолжается.

Несколько районов столицы подвержены наводнениям из-за плохо обслуживаемых дренажных систем, построенных еще во времена колониальной эпохи. По словам одного из торговцев, рынок часто затопляет во время дождей. Людям, работающим здесь, и покупателям приходится пробираться сквозь воду.

На место происшествия прибыл премьер-министр ДРК Сама Луконде. «Я разделяю огромную боль членов семей погибших», — написал конголезский премьер-министр на своей странице в Твиттере, описав инцидент как «ужасный несчастный случай».