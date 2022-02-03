Бухарест, , 09:51 — REGNUM Более 300 человек, включая новорожденных детей, были эвакуированы из центрального корпуса родильного отделения Центральной больницы города Сучава на северо-востоке Румынии из-за сильного пожара, возникшего в одном из помещений медучреждения. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Пожар Dave Hogg

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в системе электрического распределителя. Пожар был оперативно локализован прибывшими командами огнеборцев из нескольких округов.

Жертв и пострадавших нет.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.