В Румынии из-за пожара в роддоме эвакуированы сотни человек
Бухарест, 3 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Более 300 человек, включая новорожденных детей, были эвакуированы из центрального корпуса родильного отделения Центральной больницы города Сучава на северо-востоке Румынии из-за сильного пожара, возникшего в одном из помещений медучреждения. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Dave Hogg
Пожар
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в системе электрического распределителя. Пожар был оперативно локализован прибывшими командами огнеборцев из нескольких округов.
Жертв и пострадавших нет.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.