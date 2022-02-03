Абакан, 3 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Хакасии комиссия завершила проверку по поводу ведения врачом-терапевтом в Черногорской межрайонной больнице медицинских карт амбулаторных пациентов. Поводом для проверки стала распространённая в СМИ информация о назначении ковид-пациентам лечения «мёртвой водой».

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«Выявлены замечания по оформлению медицинской документации, однако никаких назначений лечения способами «народной медицины» зафиксировано не было. Никаких иных нарушений в работе врача-терапевта участкового также не установлено», — говорится в сообщении министерства.

В минздраве также заявили о том, что граждане не обращались в министерство и межрайонную больницу по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи участковым врачом-терапевтом.

Главврач медучреждения применил к терапевту дисциплинарное взыскание. Он получил замечание за дефекты в оформлении медицинской документации. С врачом провели разъяснительную беседу.

Минздрав Хакасии поручил руководителю медицинской организации усилить контроль оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о медицинском скандале в Хакасии. Терапевт Черногорской поликлиники якобы посоветовал одному из больных «не мыться семь дней», употреблять укроп и «кабачковое блюдо». Также в интернете распространилось фото банки с «мёртвой водой», якобы выданной медиком для ингаляций.

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