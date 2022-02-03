Москва, 3 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Российским производителям стоит включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы. Такую рекомендацию крупнейшим производителям сахара в России дала Федеральная антимонопольная служба.

Uwe Hermann Сахар

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Среди других рекомендаций по сдерживанию цен на этот продукт питания — введение максимальной торговой наценки для дистрибьюторов и запрет на перепродажу сахара третьим лица. Кроме того, с дистрибьюторами, которые не соблюдают эти правила. организации розничной торговли смогут расторгать договоры.

«Рекомендации разработаны в рамках предпринимаемых правительством Российской Федерации мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары и направлены на недопущение роста цен для потребителей», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в 2022 году не стоит ждать заметного роста цен на сахар. Он напомнил, что в 2021 году цены на сахар изменились незначительно, всего на 4%. Причём такой медленный рост происходил на фоне низкого валового сбора сахарной свеклы в 2020 году (около 34 млн тонн).

Эксперт добавил, что собранной в прошлом году сахарной свеклы (более 50 тонн) будет достаточно для того, чтобы не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспортные возможности.