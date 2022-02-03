Бухарест, 3 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии Бухареста одобрила положение о сносе так называемых «малых архитектурных форм» — торговых киосков и палаток в историческом центре города. Об этом 3 февраля сообщает Румынское телевидение.

Ștefan Jurcă Бухарест

Согласно официальной информации, 2 февраля сотрудники коммунальных служб демонтировали десятки павильонов на улице Таче Ионеску и в районе Римской площади Бухареста.

«Возводить какие-либо строения на указанных территориях запрещено, однако предприниматели игнорировали это правило, — констатировал мэр Бухареста Никушор Дан. — В дальнейшем от незаконных застроек будет очищен весь городской центр».

По некоторым данным, все счета по демонтажным работам будут предъявлены собственникам сносимых построек. Предполагается, что общая сумма проекта демонтажа составит около 100 тыс. евро.