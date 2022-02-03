Казань, , 10:11 — REGNUM На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению были рассмотрены поправки, разработанные депутатами парламента РТ. Всего подготовлено 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Здание Госсовета Татарии TY-214

В настоящее время в Татарии насчитывается 956 муниципальных образований (из них два городских округа, 43 муниципальных районов, 39 городских поселений, 872 сельских поселения). Согласно изменениям, 911 муниципальных образований должны быть упразднены.

«Тем не менее, большого сокращения не будет, кадровый потенциал муниципальной службы мы не растеряем, поскольку предполагается создание территориальных органов местного самоуправления», — подчеркнул председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Федеральным законом упраздняется также депутатский корпус. В республике в настоящее время работают 7570 муниципальных депутатов.

С учетом мнения экспертного сообщества Госсовет РТ подготовил 13 поправок, затрагивающие пять глав проекта федерального закона.

Среди принципиальных возражений — положения федерального закона о муниципальных полномочиях и предметах ведения, механизмах реализации перераспределяемых полномочий и их финансирования, формах избрания глав муниципальных образований, а также выравнивании бюджетной обеспеченности.

Разработанные поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании Госсовета РТ.

ИА REGNUM напоминает, мнение Татарии не было услышано при принятии закона о региональной власти, предполагающего, в частности, запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона, однако республика будет следовать букве закона, заявил глава Татарии Рустам Минниханов.

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