Ташкент, 3 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Узбекистане весной текущего планируется высадить 125 миллионов саженцев деревьев. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Дерево

В сообщении говорится, что в ноябре 2021 года в стране был дан старт общенациональному проекту «Яшил макон» (Зеленое пространство), в рамках которого запланировано посадить 200 миллионов саженцев.

«Соответственно, осенью было посажено 85 миллионов саженцев. Многие организации, махалли, широкая общественность приняли активное участие в этой акции», — говорится в сообщении.

«Общенациональный проект «Яшил макон» — это мероприятие, которое не ограничится одним годом. Мы стремимся посадить 1 миллиард саженцев в течение следующих пяти лет. Результат этой работы должен быть виден в каждой махалле, это благое дело должно быть сделано добросовестно», — цитирует пресс-служба слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.