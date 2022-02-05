Зимние Олимпийские игры 2022 года откроются 4 февраля в Пекине и продлятся до 20 февраля. Китай полностью готов к проведению Олимпийских игр и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом 3 февраля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). Председатель КНР лично примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Для помощи в работе с гостями зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы привлекли около 19 тысяч волонтёров. Официальным талисманом Игр стала панда Бин Дунь Дунь. Она одета в костюм, напоминающий космический скафандр. На зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей (скелетон), керлинг, коньковые виды спорта — конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, лыжные виды спорта — горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, санный спорт, хоккей с шайбой. В играх примут участие спортсмены из 91 страны. Самые большие олимпийские делегации прибудут из США, Канады и России. Сборная России будет представлена 212 спортсменами. К сожалению, они снова будут выступать под Олимпийским флагом, так как санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года. Олимпийские игры проходят в очередную волну распространения коронавируса. В связи с этим организаторы вводят тестирование спортсменов на коронавирус и изоляцию в случае получения положительного результата. Все новости и комментарии об Олимпийских играх 2022 года в Пекине читайте в трансляции ИА REGNUM.

Petr Kratochvil Олимпийские игры

10:01 03.02.2022 Россия, Китай, Германия и США окажутся среди претендентов на победу в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Такой прогноз сделали панды Московского зоопарка Диндин и Жуи, сообщает 3 февраля сайт мэра и правительства Москвы.

10:04 03.02.2022 Олимпийский дух должен стать основой для мира и взаимопонимания. Об этом 3 февраля заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

10:05 03.02.2022 Российские хоккеисты 3 февраля прибыли в Пекин для участия в Олимпийских играх, сообщила Федерация хоккея России (ФХР). Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

10:06 03.02.2022 Немецкий канцлер Олаф Шольц не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

10:07 03.02.2022 Папа римский Франциск в среду, 2 февраля, обратился с приветственной речью к спортсменам и организаторам Олимпиады в Пекине. Понтифик пожелал спортсменам добиться самых высоких результатов, а также пережить «опыт человеческого братства и мира».

10:08 03.02.2022 Президента России Владимира Путина в поездке в Пекин на Олимпиаду будут сопровождать министр иностранных дел страны Сергей Лавров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

10:45 03.02.2022 Логотип зимних Олимпийских игр 2022 beijing2022. cn

11:14 03.02.2022 Шесть хоккеисток сборной России получили положительный результат тестов на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом 3 февраля сообщил журналистам главный тренер команды Евгений Бобарико. Об этом: У шести российских хоккеисток выявлен коронавирус перед Олимпиадой в Пекине

11:16 03.02.2022 На зимних Олимпийских играх в Пекине (4−20 февраля) Черногорию представят три спортсмена. Елена Вуйчич и Эльдар Салихович будут соревноваться в слаломе и гигантском слаломе, а Александр Грбович — в трех дисциплинах на беговых лыжах. Читайте подробнее: От Черногории на Олимпиаду в Пекин поедут трое спортсменов

12:07 03.02.2022 Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Об этом: В сборной Украины выбрали знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады

12:51 03.02.2022 Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Цитата из видео на YouTube

13:40 03.02.2022 Правительство России приняло решение наградить участников зимних Олимпийских игр в Пекине за успешные выступления. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Подробности в материале: Российский олимпийцы получат за «золото» в Пекине по 4 млн рублей

14:03 03.02.2022 В Пекин на зимние Игры 2022 года вылетела последняя группа спортсменов Латвии, в их числе — хоккейная сборная. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv. В числе вылетевших в столицу КНР также биатлонистка Байба Бендика, лыжники Патриция Эйдука и Мик Звейниекс. Подробности в материале: Последняя группа олимпийцев Латвии вылетела в Пекин

14:47 03.02.2022 Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

14:50 03.02.2022 Специализированный сайт Спортинфо. рф о российских олимпийцах запустило Министерство спорта РФ Об этом: Минспорта РФ запустило сайт о российских олимпийцах

14:57 03.02.2022 Плохо, что для некоторых спорт — это геополитика, отметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Одна из самых обсуждаемых тем накануне Олимпиады — дипломатический бойкот со стороны США. На открытие Олимпиады также не приедут дипломаты из Великобритании, Канады, Австралии, Литвы и Косово. От поездки в Пекин отказались чиновники из Германии и Японии. Хотя все эти страны отправили в Китай своих спортсменов», — отметил он в телеграм-канале. На фоне роста международной напряжённости олимпийская традиция — хороший повод остановить войны и оставить разногласия в стороне, призвал он. «Но так, видимо, считают не все. Ещё живы в памяти скандалы между Россией и Всемирным допинговым агентством, бойкот Олимпиады в Сочи. Убеждён, что такое не должно повторяться. А российским спортсменам пора снова разрешить выступать на Играх под государственным флагом», — считает Нечаев.

15:00 03.02.2022 Президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом. Читайте подробнее: Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины

15:29 03.02.2022 Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прошла в финал олимпийских соревнований в дисциплине «могул». Об этом: Фристайлистка Смирнова вышла в финал олимпийских соревнований в могуле

15:41 03.02.2022 Участие в эстафете олимпийского огня принял знаменитый китайский актёр Джеки Чан. 3 февраля он пронёс факел по Великой китайской стене, на одном из самых посещаемых её участков к северу от Пекина. Читайте также: Джеки Чан прошёл с олимпийским огнём по Великой китайской стене

15:45 03.02.2022 Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине станут чемпион Олимпийских Игр-2018 по хоккею Вадим Шипачев и серебряный призер Олимпийских Игр-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина, объявил президент ОКР Станислав Поздняков. Вадим Шипачев был победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира-2014 и неоднократным призером этих соревнований. В Пекине Вадим будет капитаном сборной ОКР. Ольга Фаткулина в 2010 году выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионатов мира.

15:45 03.02.2022 Олимпийские игры [(cc) Department for Communities and Local Government]

15:47 03.02.2022 Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине будут хоккеист, чемпион Игр-2018 Вадим Шипачёв и серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. Об этом: Названы знаменосцы сборной России на открытии Олимпийских игр в Пекине

16:10 03.02.2022 В сборной Олимпийского комитета России на Зимних Олимпийских играх в Пекине выступят 29 атлетов из Петербурга — девять человек представлено в хоккейной команде, шесть — в кёрлинге, два одиночника и две пары — в фигурном катании.

16:26 03.02.2022 Латвия отправила на Зимние Олимпийские игры 2022 года 57 спортсменов — по числу олимпийцев на общее количество населения страны вошла в ТОП 5 стран мира. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv. Об этом: Латвия — лучшая в бывшем СССР по числу олимпийцев на количество населения

17:43 03.02.2022 В день открытия Олимпийских зимних игр в Пекине, 4 февраля, хоккеистки команды Олимпийского комитета России выйдут на первый матч группового этапа против Швейцарии, сообщили в службе информации ОКР Сегодня российские хоккеистки провели ледовую тренировку. В женском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине примет участие десять команд. На первом этапе они разбиты на две группы, в зависимости от рейтинга. Команда ОКР попала в сильнейшую группу А вместе с Канадой, США, Швейцарией и Финляндией. Все эти сборные, независимо от показанных на стартовом этапе результатов, продолжат борьбу в плей-офф. В четвертьфинале к ним присоединятся три сильнейшие команды из группы В.

18:55 03.02.2022 В состав делегации Олимпийского комитета России (ОКР) входит 461 человек, из них 213 спортсменов. В главном кластере Игр — в Олимпийской деревне в Пекине — разместились 105 российских спортсменов, 33 человека находятся в Яньцине и 52 — в Чжанцзякоу. «На сегодняшний день в Китай прибыло 190 спортсменов, то есть практически все. Остались только представители керлинга и несколько человек из разных видов спорта», — сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

18:57 03.02.2022 Талисманы игр панда Бин Дунь Дунь и китайский фонарь Сюэ Жун Жун (сс) N509FZ

19:38 03.02.2022 Как сообщили в Олимпийском комитете России, в команде ОКР на Играх в Пекине у Москвы — 43 спортсмена, у Санкт-Петербурга — 30, у Московской области — 20. Всего спортсмены ОКР представляют 27 регионов России. В Пекине на старт выйдут 12 олимпийских чемпионов прошлых лет, среди них семь хоккеистов.

19:39 03.02.2022 Пекинский оргкомитет Олимпийских игр 2022 года (сс)N509FZ

21:41 03.02.2022 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял решение об участи в церемонии открытия Олимпиады в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа». Читайте также: В открытии Олимпиады примет участие президент Туркмении

22:50 03.02.2022 Задача, поставленная перед сборной Италии на зимнюю Олимпиаду-2022 — выступить лучше, чем на прошлых зимних играх, передает Rai в четверг, 3 февраля. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане итальянская команда выиграла 10 медалей, в том числе 3 золотых, и заняла в неофициальном командном зачёте 12-е место. Читайте подробнее: Сборной Италии поставили олимпийскую задачу

22:52 03.02.2022 Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что США морально обязаны осуждать нарушения Китаем прав человека, однако она предостерегла американских спортсменов от конфликтов с правительством Китая. Читайте также: Пелоси предостерегла сборную США от споров с властями Китая на Олимпиаде

03:09 04.02.2022 В поздравлении, которое лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину, Олимпийские игры в Пекине названы «великой победой социалистического Китая». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 4 февраля сообщает агентство Yonhap. Подробности в материале: Ким Чен Ын поздравил Цзиньпина с началом Олимпийских игр

06:38 04.02.2022 Соблюдать осторожность в высказываниях должны американские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 3 февраля в ходе слушаний. Читайте также: Пелоси призвала спортсменов США «следить за языком» на Олимпиаде в Пекине

07:02 04.02.2022 Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев поддержать земляков, выступающих на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. Видеообращение главы региона опубликовано в социальных сетях. В состав олимпийской сборной России вошли тюменский биатлонист Александр Логинов, а также лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Подробности в материале: Тюменский губернатор призвал земляков поддержать олимпийцев

07:14 04.02.2022 По меньшей мере 21 случай заражения коронавирусом был выявлен за сутки среди лиц, приехавших в Китай на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает на своем сайте оргкомитет соревнований. Читайте подробнее: Среди прибывших на Олимпиаду выявили еще 21 факт заражения коронавирусом

08:05 04.02.2022 Пекин [(cc) shibeauty]

08:21 04.02.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл вечером 3 февраля в Пекин с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали в соцсети Facebook. Подробности в материале: Президент Казахстана прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина

08:29 04.02.2022 Третье место по итогам короткой программы занял российский фигурист Марк Кондратюк в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом: Кондратюк стал третьим в короткой программе в олимпийском командном турнире

08:39 04.02.2022 Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место по итогам ритм-танца в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Читайте также: Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце в командном турнире на ОИ

09:14 04.02.2022 Президент РФ Владимир Путин прилетел в Китай, где в том числе, примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

09:28 04.02.2022 Самолет Путина покачало при посадке в Пекине.

09:31 04.02.2022 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 февраля прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Читайте подробнее: Президент Узбекистана прибыл в Пекин

09:33 04.02.2022 Хоккеисты мужской сборной России сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты, сообщил главный тренер команды Алексей Жамнов.

09:38 04.02.2022 Как сообщает министерство спорта Красноярского края, фристайлист Никита Новицкий первым из красноярских спортсменов принял участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. В дисциплине «могул» в первой квалификации красноярский спортсмен получил 74,71 балла, заняв 13-е место из 30. Таким образом, Новицкий получит шанс побороться за выход в финал во второй квалификации, которая пройдёт 5 февраля в 17:00 по красноярскому времени.

09:45 04.02.2022 Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров пообещали следить за выступлениями из космоса. «Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас», — сказал Шкаплеров в видео, размещённом на сайте Роскосмоса. В свою очередь Дубров пожелал спортсменам побед и новых рекордов. «Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину», — отметил он. [[[video-0]]] Роскосмос.

09:49 04.02.2022 Российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля. «По итогам визита имеется в виду принять совместное заявление, в котором будут зафиксированы общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем», — указано в сообщении. Подробности в материале: Начался визит Владимира Путина в Китай

10:13 04.02.2022 Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Таким образом, сборная России набрала 26 баллов в командном турнире и идёт на втором месте. Об этом: Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира ОИ

10:19 04.02.2022 Калужанин, мастер спорта России международного класса по горнолыжному спорту, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» Александр Андриенко стал участником XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Его выступление на Олимпиаде запланировано на 13 февраля. Горнолыжник из Калуги Александр Андриенко прошел отбор на главные старты года: вошёл в ТОП-30 на Кубке мира в Италии. Среди российских спортсменов он стал первым, а в мировом рейтинге завоевал 29-е место. Выступает калужанин в дисциплине «слалом-гигант». Об этом 4 февраля сообщает министр спорта Калужской области Олег Сердюков. Об этом: Калужский горнолыжник Александр Андриенко примет участие в зимней Олимпиаде

10:28 04.02.2022 Союз биатлонистов России (СБР) подал жалобу в МОК из-за плохого питания в карантинном отеле в Пекине. Из-за положительного результата ковид-теста там содержится биатлонистка Валерия Васнецова. Накануне она пожаловалась на еду, сказав, что сильно похудела и начала испытывать проблемы со здоровьем. Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов заявил, что российская делегация пыталась помочь Васнецовой, но не смогла к ней попасть: «Территория закрытая. Передать еду нельзя, пытались». «Направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — цитирует Аверьянов главу СБР Майгурова.

10:45 04.02.2022 Путин: уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские.

10:45 04.02.2022 Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поблагодарил за приглашение на церемонию открытия Олимпийских игр.

10:48 04.02.2022 На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине в составе сборной Олимпийского комитета России находятся 29 спортсменов из Санкт‑Петербурга. Губернатор Александр Беглов направил приветствие петербургским спортсменам, отправившимся в Пекин. Об этом: Петербург на Олимпиаде в Пекине представляют 29 спортсменов