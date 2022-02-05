Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция
Зимние Олимпийские игры 2022 года откроются 4 февраля в Пекине и продлятся до 20 февраля.
Китай полностью готов к проведению Олимпийских игр и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом 3 февраля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). Председатель КНР лично примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Для помощи в работе с гостями зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы привлекли около 19 тысяч волонтёров.
Официальным талисманом Игр стала панда Бин Дунь Дунь. Она одета в костюм, напоминающий космический скафандр.
На зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей (скелетон), керлинг, коньковые виды спорта — конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, лыжные виды спорта — горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, санный спорт, хоккей с шайбой.
В играх примут участие спортсмены из 91 страны. Самые большие олимпийские делегации прибудут из США, Канады и России.
Сборная России будет представлена 212 спортсменами. К сожалению, они снова будут выступать под Олимпийским флагом, так как санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года.
Олимпийские игры проходят в очередную волну распространения коронавируса. В связи с этим организаторы вводят тестирование спортсменов на коронавирус и изоляцию в случае получения положительного результата.
Все новости и комментарии об Олимпийских играх 2022 года в Пекине читайте в трансляции ИА REGNUM.
Россия, Китай, Германия и США окажутся среди претендентов на победу в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Такой прогноз сделали панды Московского зоопарка Диндин и Жуи, сообщает 3 февраля сайт мэра и правительства Москвы.
Олимпийский дух должен стать основой для мира и взаимопонимания. Об этом 3 февраля заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Российские хоккеисты 3 февраля прибыли в Пекин для участия в Олимпийских играх, сообщила Федерация хоккея России (ФХР). Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Немецкий канцлер Олаф Шольц не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
Папа римский Франциск в среду, 2 февраля, обратился с приветственной речью к спортсменам и организаторам Олимпиады в Пекине. Понтифик пожелал спортсменам добиться самых высоких результатов, а также пережить «опыт человеческого братства и мира».
Президента России Владимира Путина в поездке в Пекин на Олимпиаду будут сопровождать министр иностранных дел страны Сергей Лавров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Шесть хоккеисток сборной России получили положительный результат тестов на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом 3 февраля сообщил журналистам главный тренер команды Евгений Бобарико.
Об этом: У шести российских хоккеисток выявлен коронавирус перед Олимпиадой в Пекине
На зимних Олимпийских играх в Пекине (4−20 февраля) Черногорию представят три спортсмена.
Елена Вуйчич и Эльдар Салихович будут соревноваться в слаломе и гигантском слаломе, а Александр Грбович — в трех дисциплинах на беговых лыжах.
Читайте подробнее: От Черногории на Олимпиаду в Пекин поедут трое спортсменов
Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
Об этом: В сборной Украины выбрали знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады
https://twitter.com/Olympic_Russia/status/1489150732959985664
Правительство России приняло решение наградить участников зимних Олимпийских игр в Пекине за успешные выступления. Об этом 3 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Подробности в материале: Российский олимпийцы получат за «золото» в Пекине по 4 млн рублей
В Пекин на зимние Игры 2022 года вылетела последняя группа спортсменов Латвии, в их числе — хоккейная сборная. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.
В числе вылетевших в столицу КНР также биатлонистка Байба Бендика, лыжники Патриция Эйдука и Мик Звейниекс.
Подробности в материале: Последняя группа олимпийцев Латвии вылетела в Пекин
Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.
Специализированный сайт Спортинфо. рф о российских олимпийцах запустило Министерство спорта РФ
Об этом: Минспорта РФ запустило сайт о российских олимпийцах
Плохо, что для некоторых спорт — это геополитика, отметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
«Одна из самых обсуждаемых тем накануне Олимпиады — дипломатический бойкот со стороны США. На открытие Олимпиады также не приедут дипломаты из Великобритании, Канады, Австралии, Литвы и Косово. От поездки в Пекин отказались чиновники из Германии и Японии. Хотя все эти страны отправили в Китай своих спортсменов», — отметил он в телеграм-канале.
На фоне роста международной напряжённости олимпийская традиция — хороший повод остановить войны и оставить разногласия в стороне, призвал он.
«Но так, видимо, считают не все. Ещё живы в памяти скандалы между Россией и Всемирным допинговым агентством, бойкот Олимпиады в Сочи. Убеждён, что такое не должно повторяться. А российским спортсменам пора снова разрешить выступать на Играх под государственным флагом», — считает Нечаев.
Президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом.
Читайте подробнее: Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прошла в финал олимпийских соревнований в дисциплине «могул».
Об этом: Фристайлистка Смирнова вышла в финал олимпийских соревнований в могуле
Участие в эстафете олимпийского огня принял знаменитый китайский актёр Джеки Чан. 3 февраля он пронёс факел по Великой китайской стене, на одном из самых посещаемых её участков к северу от Пекина.
Читайте также: Джеки Чан прошёл с олимпийским огнём по Великой китайской стене
Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине станут чемпион Олимпийских Игр-2018 по хоккею Вадим Шипачев и серебряный призер Олимпийских Игр-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина, объявил президент ОКР Станислав Поздняков.
Вадим Шипачев был победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира-2014 и неоднократным призером этих соревнований. В Пекине Вадим будет капитаном сборной ОКР. Ольга Фаткулина в 2010 году выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионатов мира.
Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине будут хоккеист, чемпион Игр-2018 Вадим Шипачёв и серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина.
Об этом: Названы знаменосцы сборной России на открытии Олимпийских игр в Пекине
В сборной Олимпийского комитета России на Зимних Олимпийских играх в Пекине выступят 29 атлетов из Петербурга — девять человек представлено в хоккейной команде, шесть — в кёрлинге, два одиночника и две пары — в фигурном катании.
Латвия отправила на Зимние Олимпийские игры 2022 года 57 спортсменов — по числу олимпийцев на общее количество населения страны вошла в ТОП 5 стран мира. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.
Об этом: Латвия — лучшая в бывшем СССР по числу олимпийцев на количество населения
В день открытия Олимпийских зимних игр в Пекине, 4 февраля, хоккеистки команды Олимпийского комитета России выйдут на первый матч группового этапа против Швейцарии, сообщили в службе информации ОКР Сегодня российские хоккеистки провели ледовую тренировку. В женском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине примет участие десять команд. На первом этапе они разбиты на две группы, в зависимости от рейтинга. Команда ОКР попала в сильнейшую группу А вместе с Канадой, США, Швейцарией и Финляндией. Все эти сборные, независимо от показанных на стартовом этапе результатов, продолжат борьбу в плей-офф. В четвертьфинале к ним присоединятся три сильнейшие команды из группы В.
В состав делегации Олимпийского комитета России (ОКР) входит 461 человек, из них 213 спортсменов. В главном кластере Игр — в Олимпийской деревне в Пекине — разместились 105 российских спортсменов, 33 человека находятся в Яньцине и 52 — в Чжанцзякоу. «На сегодняшний день в Китай прибыло 190 спортсменов, то есть практически все. Остались только представители керлинга и несколько человек из разных видов спорта», — сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
Как сообщили в Олимпийском комитете России, в команде ОКР на Играх в Пекине у Москвы — 43 спортсмена, у Санкт-Петербурга — 30, у Московской области — 20. Всего спортсмены ОКР представляют 27 регионов России. В Пекине на старт выйдут 12 олимпийских чемпионов прошлых лет, среди них семь хоккеистов.
Самый опытный член команды Олимпийского комитета России (ОКР) на зимних Играх в Пекине — горнолыжник Александр Хорошилов, которому во время Олимпиады исполнится 38 лет. Хорошилов выступал в Турине, Ванкувере, Сочи и Пхенчхане, напомнили в ОКР. Самые юные участницы из России — 15-летние спортсменки: фристайлистка Александра Глазкова и фигуристка Камила Валиева.
Представители федерального правительства Германии объявили, что не поедут на Олимпийские игры в Пекине, однако официально присоединяться к дипломатическому бойкоту соревнований, объявленному США, немецкие власти не планируют.
Читайте также: Ряд немецких политиков поддержали бойкот Олимпийских игр в Китае
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял решение об участи в церемонии открытия Олимпиады в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа».
Читайте также: В открытии Олимпиады примет участие президент Туркмении
Задача, поставленная перед сборной Италии на зимнюю Олимпиаду-2022 — выступить лучше, чем на прошлых зимних играх, передает Rai в четверг, 3 февраля.
В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане итальянская команда выиграла 10 медалей, в том числе 3 золотых, и заняла в неофициальном командном зачёте 12-е место.
Читайте подробнее: Сборной Италии поставили олимпийскую задачу
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что США морально обязаны осуждать нарушения Китаем прав человека, однако она предостерегла американских спортсменов от конфликтов с правительством Китая.
Читайте также: Пелоси предостерегла сборную США от споров с властями Китая на Олимпиаде
В поздравлении, которое лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину, Олимпийские игры в Пекине названы «великой победой социалистического Китая». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 4 февраля сообщает агентство Yonhap.
Подробности в материале: Ким Чен Ын поздравил Цзиньпина с началом Олимпийских игр
Соблюдать осторожность в высказываниях должны американские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 3 февраля в ходе слушаний.
Читайте также: Пелоси призвала спортсменов США «следить за языком» на Олимпиаде в Пекине
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев поддержать земляков, выступающих на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. Видеообращение главы региона опубликовано в социальных сетях.
В состав олимпийской сборной России вошли тюменский биатлонист Александр Логинов, а также лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Подробности в материале: Тюменский губернатор призвал земляков поддержать олимпийцев
По меньшей мере 21 случай заражения коронавирусом был выявлен за сутки среди лиц, приехавших в Китай на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 4 февраля сообщает на своем сайте оргкомитет соревнований.
Читайте подробнее: Среди прибывших на Олимпиаду выявили еще 21 факт заражения коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл вечером 3 февраля в Пекин с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Президент Казахстана прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина
Третье место по итогам короткой программы занял российский фигурист Марк Кондратюк в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Об этом: Кондратюк стал третьим в короткой программе в олимпийском командном турнире
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место по итогам ритм-танца в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Читайте также: Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце в командном турнире на ОИ
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Китай, где в том числе, примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Самолет Путина покачало при посадке в Пекине.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 февраля прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Читайте подробнее: Президент Узбекистана прибыл в Пекин
Хоккеисты мужской сборной России сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты, сообщил главный тренер команды Алексей Жамнов.
Как сообщает министерство спорта Красноярского края, фристайлист Никита Новицкий первым из красноярских спортсменов принял участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. В дисциплине «могул» в первой квалификации красноярский спортсмен получил 74,71 балла, заняв 13-е место из 30.
Таким образом, Новицкий получит шанс побороться за выход в финал во второй квалификации, которая пройдёт 5 февраля в 17:00 по красноярскому времени.
Космонавты с МКС пожелали российским спортсменам удачи на Олимпиаде. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров пообещали следить за выступлениями из космоса.
«Совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца следить за спортивными баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов, мы тоже не останемся в стороне и будем болеть за вас», — сказал Шкаплеров в видео, размещённом на сайте Роскосмоса.
В свою очередь Дубров пожелал спортсменам побед и новых рекордов. «Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, и мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на Родину», — отметил он.
Роскосмос.
Российский президент Владимир Путин прибыл с визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.
«По итогам визита имеется в виду принять совместное заявление, в котором будут зафиксированы общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем», — указано в сообщении.
Подробности в материале: Начался визит Владимира Путина в Китай
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Таким образом, сборная России набрала 26 баллов в командном турнире и идёт на втором месте.
Об этом: Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира ОИ
Калужанин, мастер спорта России международного класса по горнолыжному спорту, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» Александр Андриенко стал участником XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Его выступление на Олимпиаде запланировано на 13 февраля. Горнолыжник из Калуги Александр Андриенко прошел отбор на главные старты года: вошёл в ТОП-30 на Кубке мира в Италии. Среди российских спортсменов он стал первым, а в мировом рейтинге завоевал 29-е место. Выступает калужанин в дисциплине «слалом-гигант». Об этом 4 февраля сообщает министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Об этом: Калужский горнолыжник Александр Андриенко примет участие в зимней Олимпиаде
Союз биатлонистов России (СБР) подал жалобу в МОК из-за плохого питания в карантинном отеле в Пекине. Из-за положительного результата ковид-теста там содержится биатлонистка Валерия Васнецова. Накануне она пожаловалась на еду, сказав, что сильно похудела и начала испытывать проблемы со здоровьем.
Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов заявил, что российская делегация пыталась помочь Васнецовой, но не смогла к ней попасть: «Территория закрытая. Передать еду нельзя, пытались». «Направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — цитирует Аверьянов главу СБР Майгурова.
Путин: уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские.
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поблагодарил за приглашение на церемонию открытия Олимпийских игр.
На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине в составе сборной Олимпийского комитета России находятся 29 спортсменов из Санкт‑Петербурга. Губернатор Александр Беглов направил приветствие петербургским спортсменам, отправившимся в Пекин.
Об этом: Петербург на Олимпиаде в Пекине представляют 29 спортсменов
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином назвал взаимные поездки лидеров на открытие Олимпиад традицией.
Дмитрий Чернышенко перед церемонией открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине поприветствовал атлетов. Подробности 4 февраля сообщает телеграм-канал российского правительства.
«Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа. Они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который находится в Пекине в составе делегации президента России Владимира Путина.
В российской сборной не только опытные спортсмены, но и дебютанты. В команду вошли 213 атлетов, из них 62 заслуженных мастера спорта, 72 мастера спорта международного класса и 55 мастеров спорта.
Первые соревнования уже начались. Спортсмены вышли на старт состязаний по:
Дмитрий Чернышенко пожелал успехов российской сборной: «Желаем всем нашим спортсменам без исключения силы духа и справедливого судейства. Страна болеет за вас!»
Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля будет разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.
Министерство спорта Красноярского края: 4 февраля хоккеистки красноярской «Бирюсы» Дарья Гредзен, Екатерина Добродеева и Валерия Павлова в составе российской сборной проведут свой первый матч на Олимпиаде в Пекине — со сборной Швейцарии.
До церемонии открытия Олимпиады в Пекине остаётся чуть более двух часов.
По случаю старта Олимпийских игр в Пекине исполняющий обязанности министра спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин сегодня, 4 февраля, объявил флешмоб в поддержку сборной России. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
В поддержку олимпийской сборной жителям Забайкалья предложено снять на видео, как они катаются на лыжах, коньках, санках или играют в хоккей, а также любые другие зимние виды спорта, разместив контент в соцсетях с пожеланием удачи российским спортсменам под хештегом #ROCyouagain.
Читайте подробнее: В Забайкалье стартовал флешмоб в поддержку олимпийских спортсменов
По данным ВЦИОМ, планируют следить за соревнованиями на зимней Олимпиаде в Пекине 66% российских граждан.
Читайте также: Почти 70% жителей РФ будут следить за зимней Олимпиадой в Пекине
Сборная России выступит на Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета и будет представлена 212 спортсменами.
Хоккеистки красноярской «Бирюсы» помогли российской команде обыграть сборную Швейцарии в первом матче на Олимпиаде в Пекине. Счет встречи — 5:2 в пользу нашей команды, сообщает министерстве спорта Красноярского края.
«В составе России первую шайбу забросила форвард красноярской «Бирюсы» Екатерина Добродеева. Ещё один форвард красноярской команды Валерия Павлова отметилась результативной передачей. Вратарь «Бирюсы» Дарья Гредзен провела матч в запасе. Помимо красноярских спортсменок в составе российской команды отличились Полина Болгарева (трижды) и Анна Шибанова», — говорится в сообщении.
До церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине остаются считаные минуты.
Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом 4 февраля сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.
Подробности в материале: Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила братский китайский народ Олимпиадой и Новым годом по традиционному календарю на китайском языке.
«Хочу пожелать китайским друзьям счастливого праздника, достатка, процветания и исполнения всех желаний. Я искренне желаю успеха зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Вперёд!».
Телеграм-канал Марии Захаровой.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Пекине.
После различных представлений состоится традиционный парад участников, в котором примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета.
Представители России выйдут на стадион под 46-м номером.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады, которая состоится в Пекине 4 февраля. Об этом сообщает «Азия Плюс».
В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел страны, председатель комитета по делам молодёжи и спорта и другие официальные лица.
Подробности в материале: Президент Таджикистана примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады
Знаменосцами сборной Олимпийского комитета России (ОКР) во время традиционного парада спортсменов станут серебряный призер Олимпийских игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.
Традиционно откроет парад участников Олимпиады команда Греции, последними на стадион выйдут представители Китая.
Норвежский биатлонист Тарьей Бё получил травму шеи, столкнувшись на тренировке с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комолой. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK. Сам спортсмен уверен, что все будет хорошо, поскольку у команды хорошие массажисты.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр началась в Пекине. В церемонии примет участие 91 страна.
Читайте также: В Пекине началась церемония открытия Олимпийских игр
Делегация сборной России прошла в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
Читайте также: Российская команда приняла участие в параде на церемонии открытия Олимпиады
Российская сборная вышла под флагом ОКР.
Всего в составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине выступят 212 спортсменов.
Участница Олимпийских игр в Пекине, эстонская биатлонистка Сузан Кюльм покинула карантинный отель и вернулась в Олимпийскую деревню Зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания Эстонии ERR.
Подробности в материале: Эстонская биатлонистка вернулась в Олимпийскую деревню из ковид-отеля
Путин смотрит открытие Олимпиады из ложи, то, что его не показали во время прохода сборной РФ по стадиону, не связано с ограничениями в отношении РФ — Песков.
Зимняя Олимпиада — 2022 и ее участники выиграют, если на ход соревнования не будут влиять неспортивные обстоятельства, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Буду болеть за наших олимпийцев. Хочу им пожелать, чтобы ни коронавирус, ни предвзятое судейство, ни допинговые скандалы, ни политические распри не помешали спортсменам показывать все, на что они способны, — заявил Миронов, — убежден, что в такой честной борьбе у нас есть все шансы на победу в большинстве дисциплин олимпийской программы. Вперед, Россия!».
Кадры с Путиным на церемонии открытия Олимпиады появились в эфире американского телеканала NBC. В официальной трансляции на телеканале «Россия-1» с Олимпиады лидеров стран, в том числе России, во время проходов команд не показывали.
Как отмечает ТАСС, Путин разместился на одной из трибун стадиона, он стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила по арене стадиона, и помахал им. Путин был в теплой зимней куртке черного цвета — в Пекине зимняя погода, около 5 градусов ниже нуля, и трибуны стадиона расположены на открытом воздухе. Так как Путин один на своей трибуне, ему не было необходимости надевать защитную маску.
Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми.
В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов. kremlin.ru/
На официальном сайте МОК сборная Олимпийского комитета России не упоминалась в текстовой трансляции парада спортсменов, прошедшего на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Речь идет об англоязычной версии.
Пресс-служба Кремля напоминает, что 25 января президент России пообщался со спортсменами олимпийской сборной перед их отлётом в Китай.
Пекинский национальный стадион, больше известный как «Птичье гнездо», — многофункциональный спортивный комплекс, созданный для проведения летних Олимпийских игр 2008 года. Общая площадь стадиона составляет 20,4 тыс. кв. м, средняя вместимость оценивается в 91 тыс. человек, при этом предусмотрено 80 тыс. постоянных сидячих мест и 20 тыс. — временных.
Строительство стадиона началось в декабре 2003 года по проекту швейцарского архитектурного бюро HdeM Жака Херцога и Пьера де Мерона и закончилось в марте 2008 года. Общая стоимость составила 2,27 млрд юаней (около $357,5 млн). В 2008 году на стадионе прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Параолимпийских игр, а также соревнования по легкой атлетике и финальная игра турнира по футболу. В 2022 году на стадионе не планируется проведение соревнований в рамках XXIV зимних Олимпийских игр, объект будет использован только для проведения церемоний открытия и закрытия.
Кроме Олимпийских игр стадион принимал матчи Суперкубка Италии по футболу 2009, 2011 и 2012 годов. Здесь также проводятся благотворительные мероприятия, детские конкурсы, концерты, музыкальные фестивали. В 2021 году на стадионе прошел ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Коммунистической партии Китая, напоминает ТАСС.
Китай благодаря своим амбициям смог стать страной зимних видов спорта, в которые вовлечены более 300 млн человек на более 2 тыс. катков и лыжных курортов. Олимпиада в Пекине откроет в них новую эру для всего мира, заявил на церемонии открытия Олимпиады в Пекине президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Он выразил благодарность за подготовку Олимпиады в условиях пандемии и отметил, что «наши сердца принадлежат всем атлетам, которые из-за коронавируса не смогли осуществить свою олимпийскую мечту».
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявил, что спортсмены должны продемонстрировать образец взаимного уважения и то, как будет выглядеть мир, если все будут соблюдать одни и те же правила.
«Вы, спортсмены, продемонстрируете, как будет выглядеть мир, если мы будем соблюдать одни и те же правила и уважать друг друга. В течение следующих двух недель вы будете сражаться друг с другом за самые высокие награды, но и одновременно будете мирно существовать под одной крышей Олимпийской деревни. Там, где нет места какой бы то ни было дискриминации. В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга», — сказал Бах.
В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Игр призвал политиков всех стран соблюдать Олимпийское перемирие и «дать миру шанс».
«Всегда строить мосты, никогда не возводить стен, объединять человечество во всем нашем разнообразии — эта миссия поддерживается Генассамблеей ООН, — сказал Бах. — Она приняла резолюцию об Олимпийском перемирии голосами всех 193 участников организации. Эта резолюция отдельно упоминает вас, спортсмены, приветствуя то, как вы продвигаете мир и взаимопонимание людей через олимпийские идеалы. Действуя в олимпийском духе мира, я обращаюсь ко всем политическим силам по всему миру: соблюдайте олимпийское перемирие, дайте миру шанс».
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.
По исчезающей традиции, Олимпиада — время мирного выяснения отношений между странами и настоящий праздник её участников их болельщиков. Есть надежда, что и начинающиеся Олимпийские игры в Пекине исключением не станут.
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На зимние Олимпийские игры в Пекине от Черногории приехали три спортсмена.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла эстафету поддержки земляков-олимпийцев в социальных сетях и передала другим югорчанам.
Подробности: В ХМАО запущен флешмоб поддержки земляков-олимпийцев
Президент Аргентины Альберто Фернандес 4 февраля поприсутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая состоялась на стадионе «Птичье гнездо».
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Китай во второй раз примет Олимпиаду. В 2008 году в Пекине проходила летняя Олимпиада. Пекин является единственным в истории городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры.
Олимпийские игры проходят под девизом «Вместе ради общего будущего» при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса.
В первый медальный день Олимпийских игр-2022 в Пекине в субботу, 5 февраля, будут разыграны шесть комплектов медалей — в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле и шорт-треке.
Главная надежда российской сборной — биатлонная смешанная эстафета, в которой за Россию побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победа маловероятна, а вот в медаль верить в принципе можно, отмечает «Спорт-экспресс».
Мы видели кадры из Пекина. Там стартовали зимние Олимпийские игры. Надо сказать, местами кадры были довольно забавные. Ну, например, во время шествия украинских спортсменов телекамера явила зрителям Владимира Путина, сидящего на трибунах. По Фрейду? Или юмор у телевизионщиков такой?
Наши спортсмены — россияне — прошли симпатично. Им, как известно, запретили выступать под своими флагом и гимном. Обсуждали это много-много раз — бессмысленно повторять. С одной стороны, есть очевидное унижение нашей страны. С другой, спортсмены не перестают быть нашими соотечественникам, и к битве на Олимпиаде они готовились всю жизнь. В любом случае их форма с российским флагом на рукаве смотрелась прекрасно.
Подробности — в материале обозревателя ИА REGNUMПлатона Беседина
Подробности в материале: Олимпиада в Пекине: ОИ больше не видятся спасением от несчастий. Почему?
Олимпийская сборная США по хоккею на старте Игр в Пекине лишилась Стивена Кэмпфера, Энди Миле и Джейка Сэндерсона — их тесты на COVID-19 оказались положительными. Об этом со ссылкой на Федерацию хоккея США сообщает агентство United Press International.
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